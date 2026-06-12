Arruabarrena llegó al país para convertirse en DT de Boca: "Espero estar a la altura..."

Se puede decir que, al convertirse en el flamante entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena vuelve a su casa.

Luego de un primer ciclo con vaivenes y un largo paso por Medio Oriente, el Vasco llegó este viernes al país y brindó sus primeras declaraciones antes de poner el gancho con el Xeneize.

Más allá de considerar "inapropiado" hablar demasiado porque aún no firmó su contrato, no ocultó su alegría por iniciar su segunda etapa en el conjunto azul y oro.

"Estoy contento e ilusionado. Es la segunda etapa y espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí. Tratar de armar un equipo competitivo que pueda demostrar y estar identificado con el hincha", comenzó.

Respecto a su elección para asumir el cargo, el estratega de 50 años contó que ya charló con Juan Román Riquelme y adelantó cómo será el encuentro entre ambos.

"Saben todos lo que significa Boca para mí. Fueron dos o tres charlas con Román, aclarando algunas cuestiones y mucho más no. Ahora hay que hacer un análisis del equipo, del plantel, del plantel de Reserva y tratar de poder firmar y tener ya el cara a cara con Román y hablar un poco más claro", indicó.

Consultado sobre los futbolistas, el ex jugador del club sostuvo que hay un buen plantel y que confía en el material que tiene disponible.

"Si he aceptado es porque estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, habrá algunas altas, pero confío en los jugadores que están, si no me hubiese quedado en casa con mi familia", analizó.

Además, Arruabarrena se refirió a las cualidades que buscará en sus dirigidos y sentenció que deben tener "personalidad".

"ESTOY CONVENCIDO QUE HAY UN BUEN PLANTEL... CREO QUE HAY JUGADORES CON PERSONALIDAD". Las palabras del Vasco Arruabarrena en su llegada a Argentina antes de ser presentado como nuevo entrenador de Boca.



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"Personalidad, no tiene que ser ni tan viejo ni tan joven; ni ser técnico o no. Tiene que tener personalidad y creo que hay jugadores con personalidad. Hay algunos que no han pasado un buen semestre, esperemos poder potenciarlos y alguna llegada de jugadores que nos dará un salto de calidad", cerró.

Junto a Diego Markic, su mano derecha de siempre, el Vasco estará acompañado por Juan Gobet, el egipcio Amr Mokhtar y el preparador físico Gustavo Roberti.

A la espera de que el cuerpo técnico quede completo, lo seguro es que todos ellos estarán el 18 de junio para el arranque de la pretemporada.