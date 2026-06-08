Acuerdo total para la vuelta de Arruabarrena como entrenador de Boca

La comisión directiva de Boca Juniors encabezada por Juan Román Riquelme llegó a un acuerdo total con Rodolfo Arruabarrena para que tenga su segundo ciclo como DT, tras el fin del vínculo con Claudio Úbeda.

Los abogados del Xeneize terminaron de acordar con "El Vasco", los últimos detalles del contrato para comenzar a coordinar lo que será la presentación oficial.

Arruabarrena fue el mejor considerado, dentro de las opciones posibles y sin la chance de contar con Néstor Lorenzo, que era el favorito de Riquelme, hasta después del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según trascendió, su ayudante de campo principal y mano derecha será Diego Markic, quien lo acompañó en Nacional de Montevideo, en el Xeneize y Al-Wasl, Shabab Al-Ahli, Al-Sharjah, la Selección de Emiratos Árabes y Al-Shabab.

El otro integrante del cuerpo técnico es Gustavo Roberti y su función es la de de preparador físico principal.

Para el hincha genuino, este desembarco representa la oportunidad de reescribir una historia que tuvo su último capítulo hace una década. La última vez que el "Vasco" dirigió formalmente a Boca Juniors fue en febrero de 2016, cerrando un recordado ciclo de un año y medio que se había iniciado en agosto de 2014 en reemplazo de Carlos Bianchi.

Durante aquella primera experiencia en el banco azul y oro, el estratega comandó setenta y cinco partidos oficiales y logró consagrarse de manera bicampeona durante la temporada 2015, conquistando en forma consecutiva el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina antes de interrumpir su proceso tras una caída futbolística frente a Racing Club.

Desde aquella salida del fútbol argentino, la carrera profesional del director técnico de 50 años se volcó de manera prioritaria hacia el exigente mercado internacional de la península arábiga, sumando valiosas herramientas de gestión en ligas de alta competitividad económica.

Su última experiencia en el banco de suplentes antes de sellar este retorno a la Argentina se dio al frente del Al-Taawoun de Arabia Saudita, equipo del cual se desvinculó en febrero de 2025 tras dirigir veintinueve compromisos oficiales.