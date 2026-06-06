O'Higgins venció a la Conmebol y Boca jugará en un estadio de solo 14 mil personas

O'Higgins de Chile ganó una importante pulseada con la Conmebol y finalmente recibirá a Boca Juniors en el estadio El Teniente de Rancagua por la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La sede del encuentro de vuelta había quedado en duda debido a que el estadio del conjunto chileno no alcanza los 20 mil espectadores de capacidad que exige el reglamento de la Conmebol para esta instancia del certamen continental. Ante esa situación, existía la posibilidad de trasladar el partido a Santiago, pero las gestiones de la dirigencia de O'Higgins permitieron sostener la localía en su ciudad.

Cuándo juegan Boca y O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026

Con la situación resuelta, Boca visitará a O'Higgins el jueves 30 de julio desde las 21.30 en Rancagua. El partido de ida se disputará una semana antes, el jueves 23 de julio, también a las 21.30, en La Bombonera.

La serie aparece como uno de los principales desafíos internacionales para el conjunto xeneize durante el segundo semestre, luego de su eliminación en la Copa Libertadores.

El problema del aforo en el estadio El Teniente

Aunque O'Higgins logró conservar la localía, la capacidad reducida del estadio será una de las particularidades del encuentro. Apenas 14 mil espectadores podrán asistir al partido en El Teniente, una cifra inferior a la que suelen presentar otros escenarios de esta fase de la Copa Sudamericana.

La expectativa por la presencia de Boca en Chile genera una gran demanda de entradas y se espera un marco especial para uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final.

Boca apunta a seguir avanzando en la Copa Sudamericana

Mientras continúa definiendo aspectos clave de su futuro deportivo, entre ellos la elección de un nuevo entrenador, Boca afrontará la Copa Sudamericana como uno de sus grandes objetivos de la temporada.

El ganador de la serie entre Boca y O'Higgins avanzará a los octavos de final del torneo, una instancia que el club argentino buscará alcanzar para volver a posicionarse como candidato en el plano internacional.