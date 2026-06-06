El homenaje de la Selección Argentina al Indio Solari tras su partida

La muerte de Carlos "Indio" Solari no dejó destellos de dolor en la sociedad, sino que también atravesó a la Selección Argentina de fútbol, la cual publicó un video en las redes sociales en el que se ve al plantel entrenando junto a la voz del ícono del rock nacional dedicando unas palabras a Lionel Messi.

En las imágenes subidas se ve a los jugadores preparándose para el amistoso que se jugará en la noche del sábado con Honduras, en la previa del Mundial 2026, musicalizados por "To Beef or Not To Beef", un icónico tema del artista en su etapa solista.

En el final del video se escucha la voz del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pronunciando unas palabras que iban a ser enviadas para Lionel Messi: "¿Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo".

El audio fue grabado hacía un mes, y el cantante le había expresado su agradecimiento al capitán de la selección nacional por las alegrías que le dio, y además lo reconoció como un "tesoro deportivo" y le transmitió su deseo de que la Argentina gane la Copa del Mundo.

El mensaje que no llegó

Sin embargo, el músico no se animó a enviar el mensaje, por lo que Messi no habría tenido la posibilidad de escucharlo hasta ahora, y fue cuando se conoció la muerte del líder rockero, que el periodista Hernán Castillo reveló el audio y la grabación recorrió las redes sociales.

Por otra parte, la muerte del compositor y cantante generó una fuerte conmoción en nuestro país, ya que al conocerse la noticia de su fallecimiento, varios clubes de fútbol lo despidieron en redes sociales, al igual que la AFA y Lionel Messi, quien también se sumó a las muestras de dolor y le dedicó un mensaje.

"Siempre en nuestros corazones. QEPD", escribió el futbolista del Inter Miami en una historia de Instagram, acompañada por una foto del artista.

El posteo del capitán de la selección argentina (Instagram).

Hasta el momento, es uno de los pocos jugadores de la selección argentina que se expresó en redes sociales. Por su parte, Enzo Fernández publicó una foto suya entrenando acompañada por una canción del Indio Solari.