Boca y Huracán ofrecieron La Bombonera y el Ducó para velar al Indio Solari

A los 77 años, falleció Carlos Alberto Solari. Si bien resta la confirmación del lugar, la familia del mítico cantante y músico ya avisó que este sábado 6 de junio lo velarán.

Y luego de que Martín Menem negara la posibilidad de que el cortejo fúnebre se realice en la Casa Rosada o en el Congreso de la Nación, quienes ofrecieron sus respectivos estadios fueron Huracán y Boca.

Por el momento, la respuesta de Virginia Ruiz y Bruno Solari, la esposa y el hijo del ex líder de los Redondos, no llegó.

Por una cuestión de que el Xeneize se encuentra realizando diversas obras dentro de La Bombonera, parece algo complejo que se lleve a cabo la ceremonia.

En el caso del estadio Tomás Adolfo Ducó, si la familia lo desea, podría realizarse.