Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

DESPEDIDA

Boca y Huracán ofrecieron La Bombonera y el Ducó para velar al Indio Solari

El Indio Solari falleció hoy a sus 77 años y se espera un velatorio multitudinario.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

 A los 77 años, falleció Carlos Alberto Solari. Si bien resta la confirmación del lugar, la familia del mítico cantante y músico ya avisó que este sábado 6 de junio lo velarán. 

Y luego de que Martín Menem negara la posibilidad de que el cortejo fúnebre se realice en la Casa Rosada o en el Congreso de la Nación, quienes ofrecieron sus respectivos estadios fueron Huracán y Boca.

Por el momento, la respuesta de Virginia Ruiz y Bruno Solari, la esposa y el hijo del ex líder de los Redondos, no llegó. 

Por una cuestión de que el Xeneize se encuentra realizando diversas obras dentro de La Bombonera, parece algo complejo que se lleve a cabo la ceremonia.

En el caso del estadio Tomás Adolfo Ducó, si la familia lo desea, podría realizarse.

Esta nota habla de:
1
Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina
Noticias

Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

4
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

5
"Buen viaje, mi querido amigo": el emotivo adiós de Skay al Indio Solari
Noticias

"Buen viaje, mi querido amigo": el emotivo adiós de Skay al Indio Solari

Últimas noticias de Indio Solari