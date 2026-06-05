Bombazo: River llegó a un acuerdo por Ángel Correa

River aceleró en las últimas horas por otro campeón del mundo: ya hay un acuerdo verbal con Ángel Correa en su contrato y está cerca de cerrar su pase con Tigres de México.

El Millonario se comprometió a igualarle el sueldo que cobra actualmente y le ofreció un contrato a largo plazo.

El delantero, por su lado, ve con buenos ojos regresar al país después de más de una década en el exterior.

Aunque el futbolista es una pieza indiscutida en el equipo mexicano (23 goles y 13 asistencias en 54 partidos jugados), la transferencia está cerca de cerrarse.

Tigres bajó las pretensiones iniciales de 15 millones de dólares y cambio la forma de pago. River terminaría pagando 13 millones por la totalidad del pase de Correa.