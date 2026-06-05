Claudio Úbeda contó cómo le dijeron que no iba a ser más el DT de Boca y confesó: "Yo quería seguir..."

En Boca esta semana arrancó convulsionada con la decisión de que Claudio Úbeda deje de ser el director técnico tras el cierre de un semestre con más penas que glorias.

Pasados unos días, el Sifón reapareció este viernes y brindó una entrevista en la que rompió el silencio y sentenció: "Duele que me digan ex técnico de Boca, bastante".

El entrenador que asumió el cargo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo se mostró apenado, confesó que "quería seguir" y entendió que el fracaso en la Copa Libertadores desencadenó la medida de la dirigencia.

"Sí, quería seguir, pero es lógico que se desencadene así la situación. Todos entendemos la exigencia que tiene un equipo grande: dependíamos del resultado en la Libertadores", analizó.

Por otra parte, realizó un balance de su ciclo, enumeró varios imponderables con los que tuvo que convivir y consideró que "no fue un fracaso".

"Tuvimos expulsiones, lesiones, circunstancias que no quiero poner como excusas, pero las tengo que decir; algunos fallos arbitrales fueron determinantes y todo el mundo los vio", puntualizó en charla con Radio La Red.

Al mismo respecto, completó: "No fue un fracaso. Fracaso es cuando uno no intenta y nosotros lo hicimos hasta el final. Los resultados terminan tapando un montón de cosas buenas. Lamentablemente, te quedás con la foto final y es entendible que la gente se enoje".

Consultado sobre la manera en que se enteró de que no iba a continuar, el estratega de 56 años reveló que quien se lo comunicó fue Marcelo Delgado, en una charla amena.

"Con Chelo tenemos una relación de hace años, fuimos compañeros y la charla fue muy buena. Me dijo que quería juntarse conmigo para decirme las cosas en la cara y me dio los argumentos", explicó.

En la misma línea, añadió: "Mirándolo a la cara ya sabía por dónde venía la mano. Entendimos que el planteo era real y también era lo que nosotros pensábamos. Hubo un agradecimiento de parte de ellos. En todo el proceso no tuvimos un conflicto interno y en el mundo Boca no es fácil".

Tal como lo hizo su asistente Juvenal Rodríguez en las últimas horas, el ex futbolista se mostró agradecido con Juan Román Riquelme y descartó cualquier tipo de intervención en el armado de los equipos.

"Hablábamos con Riquelme, pero no mucho. Lo suficiente. Nunca me impuso un jugador, siempre la decisión fue de Miguel mientras estuvo y después mía. Hasta el último partido", aseveró.

Además, Úbeda manifestó que no se le da importancia a las cosas buenas que suceden en la institución y aseguró que dirigir a Boca le generó una revolución personal.

"En Boca Predio pasan muchísimas cosas buenas de las que ni siquiera se habla. Desde donde lo mires, todo funciona a la perfección. Es un club de élite. Dirigir a Boca me cambió la vida", concluyó.