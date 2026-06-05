El fútbol argentino se unió para despedir al Indio Solari: los mensajes de los clubes
Tras la muerte del Indio Solari, la AFA y muchos clubes del fútbol argentino compartieron mensajes para despedirlo en redes sociales.
Nuestro país vive un día muy triste debido al sorpresivo fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, a los 77 años. La noticia golpeó también al fútbol argentino, donde el mítico músico dejó una huella imborrable.
La presencia del cantante se hizo visible en el deporte y en las tribunas durante décadas. Por eso, decenas de clubes aprovecharon las redes sociales para despedirlo con sentidos mensajes.
En primera instancia, la AFA compartió un comunicado en el que expresó su conmoción, homenajeó al artista y destacó su vasta obra que trascendió los escenarios y llegó a las canchas.
"Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos", expuso el ente.
Al de la casa madre, le siguieron los posteos de los grandes. Boca, de quien era hincha, publicó una de sus frases y una foto, al igual que Racing, mientras que Independiente y San Lorenzo compartieron videos de su legado en las gradas.
Varios rivales adentro de la cancha, como Lanús y Banfield, Newell's y Rosario Central o Estudiantes y Gimnasia de La Plata también hicieron lo propio, en tanto que Huracán, por ejemplo, subió una foto del Indio con la camiseta del Globo y otra en vísperas del recordado recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1994, que tuvo lugar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.
Además, la misma Conmebol se hizo eco del hecho y publicó un conocido fragmento de la entrevista que Solari le concedió a Mario Pergolini en 2015.