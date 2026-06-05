El fútbol argentino se unió para despedir al Indio Solari: los mensajes de los clubes

Nuestro país vive un día muy triste debido al sorpresivo fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, a los 77 años. La noticia golpeó también al fútbol argentino, donde el mítico músico dejó una huella imborrable.

La presencia del cantante se hizo visible en el deporte y en las tribunas durante décadas. Por eso, decenas de clubes aprovecharon las redes sociales para despedirlo con sentidos mensajes.

En primera instancia, la AFA compartió un comunicado en el que expresó su conmoción, homenajeó al artista y destacó su vasta obra que trascendió los escenarios y llegó a las canchas.

"Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos", expuso el ente.

#ProfundoDolor El artista que también sonó en las tribunas: el fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular.



%uD83D%uDCDDhttps://t.co/j8NtgPFSnw pic.twitter.com/4HZGmyoH6z — AFA (@afa) June 5, 2026

Al de la casa madre, le siguieron los posteos de los grandes. Boca, de quien era hincha, publicó una de sus frases y una foto, al igual que Racing, mientras que Independiente y San Lorenzo compartieron videos de su legado en las gradas.

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Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto... pic.twitter.com/Aj2XwfNcCI — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 5, 2026

En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas.



Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/vjtWi4C8xm — Racing Club (@RacingClub) June 5, 2026

Gracias, Indio.

Por tu poesía.

Por tu música.



Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote. pic.twitter.com/9lUvPQqtZQ — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 5, 2026

Donde hay dolor

Habrá canciones.



En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio. pic.twitter.com/f0lOgtP2yR — C. A. Independiente (@Independiente) June 5, 2026

Varios rivales adentro de la cancha, como Lanús y Banfield, Newell's y Rosario Central o Estudiantes y Gimnasia de La Plata también hicieron lo propio, en tanto que Huracán, por ejemplo, subió una foto del Indio con la camiseta del Globo y otra en vísperas del recordado recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1994, que tuvo lugar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.

"Tu belleza llegó dulcemente hasta mí" %uD83C%uDDF1%uD83C%uDDFB%u2764%uFE0F pic.twitter.com/87qRxg7BXe — Club Lanús (@clublanus) June 5, 2026

La tierra gira hoy, menos veloz.



Siempre en los corazones del pueblo, Indio %u2764%uFE0F%uD83D%uDDA4 pic.twitter.com/Df9cYBdswa — Newell's Old Boys (@Newells) June 5, 2026

Tu música encontró un lugar eterno en nuestras banderas.



Hoy te despedimos, pero seguiremos cantándote. Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/9XCrxv7C5U — Rosario Central (@RosarioCentral) June 5, 2026

"Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la hinchada del Lobo"



Por siempre en nuestros corazones, Mister. %u267E%uFE0F%uD83D%uDC99 pic.twitter.com/ZXfiLhxyCQ — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) June 5, 2026

Las despedidas son esos dolores dulces. El músico que eligió a La Plata para formar una banda legendaria del rock argentino. ¡Por siempre, Indio! %u2764%uFE0F pic.twitter.com/VgrAPCSaUv — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) June 5, 2026

Además, la misma Conmebol se hizo eco del hecho y publicó un conocido fragmento de la entrevista que Solari le concedió a Mario Pergolini en 2015.

%uD83C%uDFB6%uD83C%uDF99%uFE0F Presente en todas las tribunas... ¡Hasta siempre! pic.twitter.com/DzCkS1st2k — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 5, 2026

Murió el Indio Solari: así lo homenajearon los clubes del fútbol argentino

#AAAJ %uD83D%uDD19 Pedís que no mire hacia atrás, pero es mejor hacerlo para recordar todo lo lindo que nos dejaste. En este día, y cada día %u267E%uFE0F.



Descansá en paz, Indio %uD83D%uDE4F pic.twitter.com/YJzhUONqIs — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) June 5, 2026

El Club Atlético Tigre lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, ícono y referente musical de nuestro país.



Enviamos a su familia, amigos y a todos los ricoteros nuestro más sentido pésame.



QEPD, Indio %uD83C%uDFB8%u267E%uFE0F pic.twitter.com/3BPN2IcuNg — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) June 5, 2026

Salando las heridas, Indio querido.



Hasta siempre, Carlos Alberto Solari.



QEPD %uD83D%uDC99 pic.twitter.com/uGGxEPh6AB — Vélez Sarsfield (@Velez) June 5, 2026

"Nunca se sabe, puede suceder,

que la vida no termine nunca más."



Vas a vivir siempre en nuestras canciones, trapos, murales y corazones. pic.twitter.com/gixPtJsp18 — Belgrano (@Belgrano) June 5, 2026