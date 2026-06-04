Sorpresa: Costa de Marfil venció a Francia en un amistoso previo al Mundial 2026

Francia recibió en el Stade de la Beaujoire de Nantes a Costa de Marfil, en un partido amistoso previo al Mundial 2026, donde ambos seleccionados estarán presentes.

De forma inesperada y el los últimos minutos, el seleccionado africano se quedó con la victoria por 2 a 1.

Rayan Cherki le había dado la ventaja parcial a Les Bleus, con un buen tiro desde fuera del área sobre el cierre de primer tiempo.

PISALA, MAGO. Luego de un enganche TOP, como en el barrio, Cherki encontró el espacio y remató cruzado para marcar el 1-0 de Francia ante Costa de Marfil.



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Sin embargo, los cambios y la rotación ambos planteles en el segundo tiempo le terminó viniendo mejor a los africanos, que dieron vuelta el partido con goles de Guéla Doué (hermano de Desiré) y Amad Diallo.

¡¡JUSTO VOS, DOUÉ!! Mientras su hermano Désiré observaba desde el banco de suplentes de Francia, Guéla se fue mano a mano ante Maignan y no falló: ¡gran definición para el 1-1 de Costa de Marfil en Nantes!



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¡¡BATACAZO EN NANTES!! Agónico GOLAZO de Amad Diallo (sí, el delantero del Manchester United), que le pegó de primera luego del centro de Guéla Doué para el 2-1 de Costa de Marfil ante Francia... %uD83D%uDE31%uD83D%uDE31%uD83D%uDE31



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Kylian Mbappé tuvo un partido discreto en los 45 minutos que disputó en su vuelta a las canchas tras la lesión que lo privó de terminar la temporada con el Real Madrid.