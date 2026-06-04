Sorpresa: Costa de Marfil venció a Francia en un amistoso previo al Mundial 2026
Costa de Marfil venció a Francia en el Stade de la Beaujoire de Nantes, en el contexto de un amistoso preparatorio para el Mundial 2026.
Francia recibió en el Stade de la Beaujoire de Nantes a Costa de Marfil, en un partido amistoso previo al Mundial 2026, donde ambos seleccionados estarán presentes.
De forma inesperada y el los últimos minutos, el seleccionado africano se quedó con la victoria por 2 a 1.
Rayan Cherki le había dado la ventaja parcial a Les Bleus, con un buen tiro desde fuera del área sobre el cierre de primer tiempo.
Sin embargo, los cambios y la rotación ambos planteles en el segundo tiempo le terminó viniendo mejor a los africanos, que dieron vuelta el partido con goles de Guéla Doué (hermano de Desiré) y Amad Diallo.
Kylian Mbappé tuvo un partido discreto en los 45 minutos que disputó en su vuelta a las canchas tras la lesión que lo privó de terminar la temporada con el Real Madrid.