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MERCADO DE PASES

Bombazo: Boca quiere la vuelta de Sebastián Villa

Sebastián Villa tiene ganas de volver a Boca Juniors y Juan Román Riquelme se contactó con la dirigencia de Independiente Rivadavia.

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 Boca está interesado en repatriar a Sebastián Villa y ya inició conversaciones formales con Independiente Rivadavia. La negociación la inició el propio Juan Román Riquelme.

El atacante colombiano viene de tener un gran nivel en el equipo mendocino y no tardaron en aparecer las versiones sobre una posible transferencia en este mercado de pases. 

En el pasado, además de supuestos intereses desde Europa, se mencionó la chance de River e incluso el futbolista manifestó su deseo de ser dirigido por Marcelo Gallardo.

Actualmente, el jugador tiene ganas de volver al Xeneize , aunque no le cerró la puerta a nadie. Si bien la cláusula de rescisión es de seis millones de dólares, la idea es negociar para intentar llegar a un acuerdo entre las partes.

Del lado de Independiente Rivadavia está el deseo que Villa se quede a jugar la segunda parte de la Copa Libertadores: en octavos de final se enfrentará a Fluminense. 

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