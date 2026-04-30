Video: Sebastián Villa se peleó con un compañero pese a la goleada de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia no se frena, tanto en el plano local como en el internacional, y su capitán Sebastián Villa es gran artífice de este momento que atraviesa la Lepra mendocina.

Así arrolló a La Guaira por la Libertadores, encamina su clasificación en el certamen internacional y mantiene al fútbol argentino en estado de alerta.

River no la pasó bien con Bragantino y gracias a un cabezazo agónico de Martínez Quarta y un Beltrán estelar , se encamina a la clasificación

Pero en el medio de este andar casi sobresaliente, el colombiano protagonizó una insólita pelea con el mediocampista Matías Fernández. El entredicho se dio minutos después de plasmar el 4 a 1, cuando todos se dirigían a los bancos para la pausa de rehidratación.

Luego de una jugada en la que el 10 no soltó la pelota y gestó una chance para el rival, el colombiano lo increpó y ahí comenzó una interminable lluvia de insultos entre ambos: "La c... de tu madre. ¿Tenés algo en la cabeza?", le soltó el volante en reiteradas oportunidades para el ex Boca, cuya respuesta no fue capturada por la transmisión oficial.