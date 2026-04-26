Video: la insólita expulsión del futbolista de Gimnasia que generó un punto de inflexión en el clásico ante Independiente Rivadavia
Cuando el encuentro estaba 2 a 1 para la Lepra pero el trámite era parejo, un jugador del Blanquinegro se hizo expulsar y allí se desmoronó todo para el visitante.
Tarde soleada, el Gargantini a reventar por hinchas Leprosos y un puñadito de allegados del Lobo, y la expectativa por ver el clásico mendocino pero en la Liga Profesional. El derbi entre el encumbradísimo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima no podía fallar ante este contexto y tanta expectativa.
Goles, tensión, un partido de ida y vuelta y, obvio está, clima caliente. El que llegó a su punto máximo con la expulsión de Franco Saavedra en el elenco visitante, después de protagonizar una acción insólita con Matías Fernández, el mediocampista de Independiente.
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Cuando el partido ya estaba cuesta arriba para el Lobo (1-2) e Independiente Rivadavia dominaba el trámite, el lateral por la izquierda Blanquinegro le tiró del pelo a Fernández, justamente delante del árbitro Yael Falcón Pérez, que inmediatamente expulsó al defensor y amonestó al provocador futbolista local, que había generado esta situación con algunos manotazos a sus rivales y una sonrisa socarrona.
Fue tan grosero lo que hizo Saavedra, que ni sus compañeros atinaron a protestar, como es habitual. Pero la cosa no quedó allí, sino que a medida dejaba el campo de juego, le hacía gestos a los fanáticos Azules, mientras se besaba el escudo de Gimnasia.
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Con un jugador menos, el equipo de Darío Franco nunca más entró en partido y, a partir de allí, quedó con la obligación de revertir el resultado, algo que era una utopía porque el dominio de la Lepra mendocina se exacerbó y, paulatinamente, la goleada comenzaba a consumarse.