Qué necesitan San Lorenzo e Independiente para clasificarse a los playoffs del Apertura 2026

El siempre picante clásico entre San Lorenzo e Independiente, desde aquel cruce de 2013 que determinó el descenso del Diablo a manos del Cuervo, se ha vuelto atrayente y el Apertura 2026 tendrá el cruce entre ambos en la última fecha, para determinar los ocho clasificados a los playoffs.

Boedo y una parte de Avellaneda tienen mucho en juego para el partido del fin de semana. Es que el Ciclón llega con 22 puntos y el Rojo con 21, mientras que el empate de Unión ante Vélez dejó al Tatengue relegado al octavo puesto y con 20 unidades.

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Dentro de este contexto, lo primero que hay que mencionar es que el empate en el derbi dejaría a ambos clubes dentro de la Copa de la Liga.

Si bien los de Gustavo Álvarez tienen asegurado su lugar en los playoffs con la paridad, sin importar lo que suceda con el resto de los competidores; los de Gustavo Quinteros también podría clasificarse con un punto, pero con la salvedad de que Defensa y Justicia no debería superar a Gimnasia de Mendoza por cinco goles o más.

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El Halcón llega a esta definición con -2 de diferencia de gol, mientras que el Rojo tiene +3, lo que hace muy grande la brecha entre ambos en este ítem.

En tanto, Unión depende de si mismo para confirmar su pase de ronda y se medirá con Talleres de Córdoba. En caso que se produzca una victoria Tatengue y un empate en el Bajo Flores, los de Madelón superarían a los elencos grandes que jugarán entre si en el Bidegain.

UN ESCENARIO QUE PODRÍA BENEFICIAR A INDEPENDIENTE

Vale mencionar que si Defensa y Justicia le gana 5-0 a Gimnasia e Independiente empata sin goles con San Lorenzo, habría igualdad en diferencia de goles y tantos a favor entre el Diablo y el Halcón. En ese caso, el reglamento indica que pasaría a terciar el choque entre ambos y eso favorecería al Rojo que hace diez días le ganó a Varela en Avellaneda.

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Por último aparece Instituto, que quedó con 18 puntos tras empatar con Newell's y, sin embargo, tiene chances matemáticas muy reducidas: podría alcanzar a Unión en caso de derrota del Tate o a Independiente si el Rojo pierde con el Ciclón y la Gloria supera a Estudiantes de Río Cuarto, como visitante, por al menos cuatro goles de diferencia.