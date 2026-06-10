Nicolás Otamendi contó cómo se gestó su llegada a River y el rol clave que tuvo Coudet: "Ni bien asumió..."

De cara al segundo semestre del año, River dio un golpe en el mercado de pases y contrató a Nicolás Otamendi, que llegó proveniente de Benfica.

En ese marco, y luego de disputar los amistosos previos al Mundial 2026 con la Selección Argentina, el zaguero central habló sobre el tema y reveló cómo se gestó su arribo al Millonario.

Como ya había manifestado cuando firmó su contrato hasta fines de 2027, el defensor aseguró que la decisión de volver al país "fue facil" ya que es hincha de la Banda.

"Como todos saben, soy hincha y la decisión fue fácil", subrayó el futbolista de 38 años tras el encuentro de la Albiceleste ante Islandia.

Pero además, Ota contó el rol fundamental que tuvo el DT del elenco de Núñez, Eduardo Coudet, quien se contactó con él "ni bien asumió" el cargo a principios de marzo.

"En mi caso, el Chacho tuvo la disponibilidad de llamarme ni bien asumió. Me convenció, me dio su apoyo y la verdad que siempre es lindo cuando pasa eso. No tuve dudas", destacó.

#Otamendi se refirió a la decisión de firmar para #River. pic.twitter.com/yL3qBaj8oH — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) June 10, 2026

Vale resaltar que Otamendi se sumará oficialmente a las filas de River una vez que el combinado nacional termine su participación en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.