Bombazo: Nicolás Otamendi será jugador de River

Hace rato que era un anhelo, pero ahora será realidad: Nicolás Otamendi se convertirá en futbolista de River en el próximo mercado de pases.

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Luego de su despedida de Benfica y el llamativo mensaje que publicó en redes sociales , el zaguero central llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia del Millonario y tiene todo encaminado para firmar un contrato hasta diciembre de 2027.

Lo que resta saber es si el arribo del defensor de 38 años será oficial antes o después del Mundial 2026, el cual disputará con la Selección Argentina.

Así las cosas, el ex defensor de Vélez retornará al país después de 12 años en Europa, de los cuales los últimos seis los pasó en Lisboa.

Justamente en las Águilas, Ota se convirtió en referente, disputó 281 partidos, convirtió 18 tantos, asistió 14 veces y alzó cuatro títulos.

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Confeso hincha de la Banda, el surgido en Vélez se convertirá en el primer refuerzo de la era de Eduardo Coudet y será el quinto campeón del mundo en integrar las filas de River junto a Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Franco Armani.