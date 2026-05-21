Con la inclusión de Manuel Neuer, Alemania dio su lista para el Mundial 2026
La selección tetracampeona confirmó su nómina con algunas sorpresas, como la vuelta de su histórico arquero y la no convocatoria de Marc André Ter Stegen.
Se terminó el misterio. Alemania presentó su lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde se destaca la presencia Manuel Neuer, histórico arquero de 40 años y gran figura del Bayern Múnich.
El legendario arquero disputará su quinta cita mundialista con Julian Nagelsmann como director técnico. Su primera participación se dio en Sudáfrica 2010, donde la selección alemana alcanzó las semifinales y terminó tercera. Sin embargo, su mejor actuación fue en Brasil 2014, donde revolucionó el puesto al mostrarse como una especie de líbero para salvar a sus compañeros en varias ocasiones cuando quedaban mal parados. A partir de allí todo fue muy complicado para la selección alemana, que se despidió en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.
Lo llamativo es que Neuer había anunciado su retiro de la selección luego de la Eurocopa que se disputó en Alemania en el 2024, donde fueron eliminados en los cuartos de final, por lo que volverá a ponerse el buzo de la "Mannschaft" después de casi 700 días.
También sorprendió la inesperada decisión de no convocar a Marc André Ter Stegen, el ex arquero de Barcelona, que venía siendo una fija en las nóminas alemanas y hasta era considerado el sucesor de Neuer en el arco germano.
El Mundial 2026 representará la vigésimo primera participación de Alemania en el torneo de selecciones más importante del mundo, en el que pudo consagrarse campeón en 1954, 1974, 1990 y 2014, derrotando en las últimas dos a la Argentina.
Los convocados de Alemania para el Mundial 2026:
Arqueros:
- Manuel Neuer
- Oliver Baumann
- Alexander Nübel
Defensores:
- Waldemar Anton
- Nathaniel Brown
- Joshua Kimmich
- David Raum
- Antonio Rüdiger
- Nico Schlotterbeck
- Jonathan Tah
- Malick Thiaw
Mediocampistas:
- Pascal Grob
- Angelo Stiller
- Felix Nmecha
- Aleksandar Pavlovic
- Leon Goretzka
- Nadiem Amiri
- Jamal Musiala
- Florian Wirtz
- Lennart Karl
Delanteros:
- Deniz Undav
- Kai Havertz
- Jamie Leweling
- Nick Woltemade
- Maximilian Beier
- Leroy Sané