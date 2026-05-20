Salió a la luz la interna entre Ian Lucas y Telefe a días del Mundial 2026: "Él puso condiciones para viajar y..."

Ian Lucas ganó la estatuilla de "Revelación" en los Martín Fierro de TV Abierta, luego de haberse coronado campeón de "MasterChef Celebrity 2025/26". Sin embargo, el influencer publicó un sorpresivo posteo donde dejó en evidencia que no se siente valorado y que abandonaría la televisión, poniendo en duda su co-conducción en el Mundial 2026 junto a Marley para Telefe.

"Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes", comenzó diciendo Ian en historias de Instagram, en alusión a las visualizaciones que obtuvo en redes sociales.

Y amenazó con irse de la pantalla chica: "Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo. Les quiero agradecer, ¡los amo!".

El llamativo posteo de Ian Lucas que destapó la interna con Telefe.

En "Sálvese quien pueda" (América TV) dieron a conocer el trasfondo de ese mensaje de Ian Lucas. Fue Martín Salwe quien reveló que el posteo "molestó" a Telefe y "generó tensión", tanto que el canal de las tres pelotas habría pedido que el creador de contenido lo bajara de Instagram.

"Hay reunión ahora, se están juntando y hay diálogo", agregó el panelista. Según contó Salwe, el sentimiento de desvalorización por parte de Ian Lucas se debería a una serie de "condiciones" del joven en lo que concierne a la logística y estadía al Mundial 2026, como viajar en primera clase y hospedarse en una habitación excluisiva, que no estarían siendo garantizadas por Telefe.

Por su parte, el conductor de "Por el mundo" se mostró sorprendido por esta sensación del youtuber, ya que en los Martín Fierro lo mencionó en la cobertura especial de la Copa del Mundo, y hasta hace dos días él le mandó mensajes entusiastas por el proyecto que compartirán muy pronto.