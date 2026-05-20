Repechaje en "Gran Hermano": se filtró qué famosos podrían entrar a la casa

Este miércoles 20 de mayo, "Gran Hermano: Generación Dorada" prepara el esperado repechaje, una de las instancias más importantes de la competencia, donde ingresarán trece participantes a la casa. Además de los ex "hermanitos" de esta temporada que podrían regresar al juego, también se espera que la producción incorpore nuevos jugadores. En ese contexto, las redes sociales ya comenzaron a llenarse de rumores sobre posibles candidatos.

Según revelaron en "Intrusos", la producción de Telefe estaría evaluando distintos perfiles para intentar revolucionar la convivencia dentro del reality. "Hay mucha información dando vuelta, pero también hay un listado tentativo de personas que podrían llegar a entrar nuevamente a la casa", aseguró Daniel Ambrosino al aire del ciclo de América TV.

Entre los nombres que comenzaron a sonar aparecen figuras muy vinculadas al programa como Pablo Heredia, Brian Lanzelotta y Andrea Rincón. Sin embargo, una de las posibles incorporaciones que más sorprendió fue la de Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, la esposa del Turco García, cuyos nombres rápidamente revolucionaron las redes sociales.

"Rincón fue una de las más llamativas dentro de la casa. Es muy guerrera, muy frontera. Sería bueno para esta casa", comentaron en el programa sobre la posible vuelta de la actriz.

Andrea Rincón podría sumarse a "Gran Hermano".

A su vez, desde la cuenta de Instagram "Mundo Famosos" deslizaron que también podría sumarse Martín "Cola" Almeida, amigo de las hijas de Diego Maradona, además de Juan Carlos, un influencer que supera los 300 mil seguidores en redes.

Por otra parte, en "Intrusos" aseguraron que habría un Golden Ticket reservado para Andrea del Boca. "Consiguieron el caché más alto de la historia de ‘Gran Hermano' en la Argentina", lanzó Paula Varela. Según explicaron, la actriz todavía estaría esperando una recuperación odontológica antes de definir su ingreso. Incluso, también se habló de la posibilidad de que Anna Chiara del Boca, la hija de la actriz, participe en dinámicas especiales dentro de la casa.