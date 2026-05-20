Quiénes entrarán a "Gran Hermano: Generación Dorada" en el repechaje, según las encuestas

Después de semanas de expectativa, este miércoles 20 de mayo finalmente llegará el repechaje de "Gran Hermano: Generación Dorada", la instancia en la que trece jugadores entrarán a la casa. Además de los nuevos concursantes seleccionados por la producción de Telefe, varios ex "hermanitos" buscarán regresar gracias al voto del público o mediante el esperado Golden Ticket. En ese marco, las encuestas en redes sociales ya comenzaron a perfilar a los grandes candidatos.

Luego de confirmarse qué participantes aceptaron formar parte del repechaje, las plataformas digitales se llenaron de sondeos y especulaciones. Uno de los relevamientos que más repercusión generó fue el realizado por Fefe Bongiorno en su cuenta de Instagram, donde miles de usuarios ya empezaron a elegir a sus favoritos para volver al reality.

Allí, Grecia, Nick, Franco y Martin aparecen como los participantes con menor apoyo del público, ya que ninguno logró superar el 1% de los votos positivos, lo que los deja con escasas chances de regresar al reality.

Más arriba en las preferencias aparecen Carlota (1%), Mavinga (1,4%), Tomy (2,2%), Kennys (3,5%) y Nazareno (4,4%), La Maciel (7,9%), Brian Sarmiento (8,6%) y Lola (8,7%) , quienes lograron mejores números de imagen positiva, aunque todavía lejos de los puestos más fuertes de la encuesta.

Los exparticipantes de "Gran Hermano" que quieren regresar en el repechaje.

El panorama cambia entre los participantes que lideran los relevamientos. Lolo (11,2%), Danelik (12,2%) y Carmioña (14,3%) lograron reunir una importante cantidad de votos positivos y se posicionan entre los candidatos más fuertes para volver a la competencia. Sin embargo, quien encabeza cómodamente las encuestas es Yipio (21%), que se convirtió en la gran favorita del público para regresar a la casa.