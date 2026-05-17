La esposa de un reconocido exfutbolista podría ingresar a "Gran Hermano" y revolucionar el reality: de quién se trata

A horas de una nueva gala de eliminación, comenzaron a conocerse detalles sobre los supuestos ingresos que prepara "Gran Hermano: Generación Dorada" para sacudir la competencia. Aunque Charlotte Caniggia suena como una de las figuras elegidas por la producción, en las últimas horas apareció otro nombre que generó sorpresa entre los fanáticos.

Se trata de Mariela Prieto, pareja del exfutbolista Claudio "Turco" García, quien según distintas filtraciones tendría acordada su entrada al reality de Telefe. La información comenzó a circular en redes sociales tras el posteo de la cuenta "Mundo Famosos" y rápidamente tomó fuerza entre las cuentas especializadas en espectáculos.

En este contexto, Ángel de Brito compartió el dato en sus plataformas, algo que muchos usuarios interpretaron como una señal de que la negociación estaría bastante avanzada. De todos modos, desde Telefe todavía no confirmaron oficialmente la incorporación de la mediática.

Mariela Prieto suele aparecer junto al Turco García en distintos contenidos digitales y transmisiones de streaming. Con el tiempo logró construir presencia propia en redes sociales, donde mantiene una activa interacción con sus seguidores y un perfil cada vez más instalado en el ambiente mediático.

Según trascendió, la producción busca renovar la dinámica de esta edición debido a que parte del público considera que varios participantes no lograron generar el impacto esperado. Por eso, además de repechajes, se concretarían nuevos ingresos capaces de modificar estrategias, alianzas y conflictos dentro de la casa.