Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este domingo 17 de mayo, según las encuestas

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" volvió a quedar revolucionada tras la salida de Daniela De Lucía y la llamada "placa planta", que dejó afuera a Grecia Colmenares y Lolo Poggio. Ahora, los jugadores enfrentan una nueva gala de eliminación que promete tensión hasta el último minuto.

Después de la gala de nominación, los participantes que quedaron en riesgo fueron Danelik, Tamara, Eduardo, Zunino, Luana y Juani Car. A ellos se sumó Cinzia, quien recibió una sanción de "Big" por hablar sobre información del exterior y terminó directamente en placa.

Sin embargo, el público ya tomó una primera decisión importante. Juani Car logró salvarse gracias al voto de la gente y salió de la lista de posibles eliminados. La definición se conocerá este domingo 17 de mayo, ya que el lunes Telefe transmitirá los Premios Martín Fierro 2026.

En paralelo, las encuestas en redes sociales empezaron a marcar tendencia. Una de las más comentadas fue la de la cuenta "Mundo Famosos", donde Luana (2,5%), Tamara (3,1%) y Cinzia (5,1%) aparecen lejos del peligro, con porcentajes bajos de imagen negativa y un panorama bastante favorable de cara a la gala.

Distinto es el escenario para Eduardo (19%) y Danelik (32,4%), que reúnen más votos en contra y siguen generando dudas entre los fanáticos. De todos modos, quien quedó como principal apuntado es Zunino (37,6%), que lidera ampliamente los relevamientos y aparece como el candidato con más chances de abandonar la competencia este fin de semana.

La tendencia, además, no sería algo aislado. En otros sondeos difundidos por el panelista Fede Bongiorno también se repite un panorama similar: Zunino figura como el participante más comprometido de la placa, mientras que Luana se perfila como una de las jugadoras con mayor respaldo del público y prácticamente asegurada en la casa.