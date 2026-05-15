Adabel Guerrero habló sobre su separación de Martín Lamela: "Estaba dejado y enojado..."

A pocas semanas de confirmar públicamente la separación tras 17 años de relación, Adabel Guerrero se animó a contar detalles íntimos del desgaste de la pareja, el proceso de ruptura y cómo influyó el tiempo en la percepción que tiene hoy sobre Martín Lamela, su ex.

"Él estaba muy dejado, había engordado mucho. No tengo nada contra la gordura, pero sí hablaba como de cierta dejadez conociéndolo a él", relató. Y agregó: "Demasiado. Es más, lo veía triste, lo veía enojado todo el tiempo".

Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre si Lamela no la "erotizaba", Adabel fue tajante: "Es el día y la noche. Chicos, vean fotos de las vacaciones de verano y ven una foto de Martín de ahora. Es otra persona".

La transformación física y anímica de su ex, tras la ruptura, no le pasó desapercibida a Adabel: "Celos no me da porque yo quiero que él sea feliz". Sin embargo, aclaró que el cambio no es solo externo: "No lo digo solamente por la cáscara. Hay un lenguaje no verbal en él que ya deduzco que no me seduce".

La bailarina y actriz profundizó: "El desgaste venía desde hacía mucho tiempo". Adabel Guerrero explicó que algunas cosas tenían que ver con los horarios y las necesidades biológicas de descanso: "Le pedí que a la mañana cuando se levantaba con Lola, me dejara dormir; yo necesito reconstruir mi cuerpo y descansar. Pero él, en vez de jugar en la habitación de ella, se ponía a saltar en mi cama. ¿Cuál es la parte que no se entiende?".

Sobre los rumores de infidelidad y la existencia de terceros, admitió que existieron cosas, pero que el desgaste fue el factor determinante.