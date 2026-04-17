Adabel Guerrero reaccionó ante los rumores de infidelidad y separación: "Por ahora no..."

El escándalo estalló entre Adabel Guerrero y Martín Lamela, que se habrían separaron después de 14 años juntos y una hija en común porque, según Pepe Ochoa, la bailarina le habría sido infiel a su marido con un hombre que vive en el mismo country que ellos. "Hace cuatro días que quiero hablar con Adabel y nunca me contestó. La producción de LAM se contactó con ella, tampoco contestó. Obviamente en mi fuente creo, pero para mí lo va a desmentir", lanzó Ochoa este jueves con seguridad. Horas más tarde, Adabel respondió de forma contundente a los rumores.

Todo explotó cuando Pepe Ochoa soltó la bomba en "LAM". Pero Ángel de Brito, que conoce a Adabel desde hace años, decidió tomar cartas en el asunto. Le escribió directo y tuvo mejor suerte que el resto. "Yo le escribí a Adabel, porque la conozco desde que arrancó más o menos, y le dije: ‘Hola, ¿es cierto que te separaste?'", contó el conductor en el ciclo de chimentos. La respuesta llegó rápido y con un tono que descolocó a más de uno. "Hola, amore. Por ahora no, jajaja", fue el mensaje de la protagonista de "SEX". Una frase corta, pero llena de misterio.

El dato no hizo más que alimentar la polémica. Porque Ochoa no se quedó atrás y aportó otro elemento: "Ella está buscando mudarse a Capital Federal". Además, profundizó en el supuesto engaño: "Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando". Un cuadro de situación que pintaba una separación dolorosa.

Pero la historia de esta pareja ya tuvo capítulos anteriores. En 2015, después de siete años de amor, también se separaron en medio de rumores. En aquel momento, Adabel salió a aclarar a la revista "Pronto": "Nos separamos hace más de un mes".

Y negó cualquier affaire de Lamela con la modelo Macarena Lemos. "La separación fue en buenos términos y quedamos en que cada uno podía hacer lo que quisiera", explicó entonces. Una decisión que, según sus propias palabras, llegó tras una charla profunda: "Le pregunté si él se iba a bancar seguir con una persona así. Vivo la vida a full y siento que no me alcanza el día para hacer todo lo que quiero".

El "por ahora no" de Adabel Guerrero dejó más dudas que certezas. No es un "no" rotundo, ni una confirmación. Es una puerta entreabierta que alimenta la especulación. En el mundo del espectáculo, ese tipo de respuestas suelen ser el paso previo a una confirmación más adelante.

La bailarina siempre manejó su vida privada con un estilo libre, sin atarse a las convenciones. Si la separación es real o no, el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, el misterio ya está instalado y el público, atento a cada movimiento de esta historia que promete seguir dando que hablar.