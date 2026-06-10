Sol Abraham le declaró la guerra a Nenu López en "Gran Hermano": "Que siga besándose en los rincones..."

Sol Abraham volvió a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" con la clara intención de desestabilizar a sus rivales más próximos en el reality de Telefe, mientras forma una alianza con Cinzia Francischiello para llegar a la final. Así, en el marco de una nueva prueba por el presupuesto semanal, la participante quedó descolocada con una decisión que tomó Nenu López, a quien le terminó declarando la guerra.

Sol sobre Nenu y el desafio de baile



"Yo les dije 'Estoy para que me elijan para lo que quieran' y esta Nenu las pone a todas pero a Cinzia y a mi nos deja un lado, si está en ese plan, ok no bailo. Esto no es un concurso de baile, que se siga dando besitos en los rincones" pic.twitter.com/V6ugV14dc6 — tronk (@TronkOficial) June 10, 2026

Tras el éxito que tuvieron al imitar la exigente coreografía de la cantante canadiense Tate McRae, el "Big" les propuso hacer algo similar, pero con el hit "Sides" de Miley Cyrus.

En el anterior desafío, Nenu López fue la encargada de dirigir al grupo, pero en esta ocasión la responsabilidad quedó en manos de Charlotte Caniggia, quien debe lograr que sus compañeros se luzcan en el baile.

Sin embargo, Nenu asumió por cuenta propia un rol de liderazgo, alegando que tiene la técnica necesaria por ser bailarina profesional, y utilizó ese poder para ignorar a Sol Abraham, quien se ofreció formar parte del cuerpo de baile.

Visiblemente enojada, pero sin levantar la voz, Sol le habló a las cámaras de una de las habitaciones de "Gran Hermano" e hizo un descargo para dejar expuesta a su enemiga: "Todo bien. Sé bailar, tomé clases y lo sabe, pero me deja a un lado, no me da la oportunidad. Esta chica Nenu las pone a todas, pero a Cinzia y a mí nos deja a un lado. No me voy a prestar a su circo pedorro que tienen. Ellos se creen que jugar es eso".

"Es algo para todos y quiero cooperar, pero están en ese plan... Listo, no lo bailo, me chup... un hue... no voy a estar en esa pedorrada. Pone a maderas terciadas y está todo bien", lanzó Sol, expresando su hartazgo.

La popular jugadora de "GH" afirmó estar convencida de que la española busca desestabilizarla con destratos constantes, pero ella juró que no caerá en la tentación de reaccionar. "Que sigan jugando, besándose en los rincones ... Eso de hacerse los buenitos con todos ya me aburrió. No me voy a poner a discutir por eso. Estoy cansada de la tibieza que hay en esta casa", apuntó Sol Abraham.







