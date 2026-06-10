Brenda Martin: el bajo como voz íntima y circular

Brenda Martin, considerada una de las mejores bajistas de la historia de Argentina por la revista Rolling Stone, sigue presentando en vivo su primer disco solista, "Impulsa el Círculo". El álbum recibió una nominación a los Premios Gardel 2026 en la categoría Mejor Álbum de Música Global. En este nuevo capítulo de su carrera, la artista muestra una faceta más íntima y experimental, alejándose del sonido más rockero de Eruca Sativa con quien tiene más de 18 años de banda y sigue adelante presentando "A tres días de la tierra". Su próximo show será el 25 de junio en La Tangente (CABA), con invitados de lujo y un repertorio donde el bajo eléctrico y su voz dialogan como viejos cómplices.

La bajista y productora grabó "Impulsa el Círculo" por necesidad de explorar nuevos territorios sonoros. El disco fusiona experimentación con matices de la canción latinoamericana, y en cada canción el bajo conduce la melodía mientras Brenda canta relatos personales. "Cada Detalle", "Palabras Mágicas" y "La Casa que Domina el Tiempo" son algunas de las piezas donde se nota esa búsqueda: lejos del formato potente de Eruca, acá todo se vuelve circular, nostálgico y casi artesanal.

La formación que la acompañará en vivo incluye a Cirilo Fernández en piano, Juan Martín Rodríguez en batería y Adriana Camacho en violín, bajos y midi. En el álbum también participaron Jesica Estigarribia en cello, Andrés Pellican en contrabajo y Valentina Betancourt en contrabajo. El disco salió por Sony Music Argentina en noviembre de 2025, con mezcla de Adrián Charras y masterización de Daniel Ovié. La tapa, obra de Theo Lafleur, muestra esa estética entre lo rústico y lo cósmico que atraviesa todo el trabajo.

La carrera de Brenda arrancó en Zárate, pero fue en Embalse, Córdoba, donde creció entre centrales nucleares y guitarras criollas. A los 7 años ya tocaba guitarra criolla; a los 14, componía y agarraba la guitarra eléctrica. Recién en 2000 descubrió el bajo, y ese flechazo la llevó a egresar y luego dar clases en la Escuela Superior de Música Popular La Colmena, en Córdoba. Antes de Eruca Sativa (banda que cofundó en 2007 con Lula Bertoldi y Gabriel Pedernera), pasó por grupos como Tórax y el power trío femenino Lucila Cueva.

Con Eruca Sativa grabó diez discos, ganó siete Premios Gardel y sumó once nominaciones a los Latin Grammy. También fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires. En ese camino, Brenda colaboró con Abel Pintos (versión de "Amor Ausente"), León Gieco ("Cinco siglos igual"), Carlos Vives ("No me dejan salir") y participó del emotivo homenaje a Mercedes Sosa, "Mercedes Florecida". En 2025, fue bajista de la gira latinoamericana de Stewart Copeland con The Police Deranged for Orchestra con Eruca, y unos meses antes abrió el show de Snarky Puppy en el C Art Media. Ahora, con "Impulsa el Círculo" bajo el brazo, Brenda Martin demuestra que también se puede ser gigante desde la ternura y la vuelta íntima.



