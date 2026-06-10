¿Luz Tito y Tato Algorta, juntos?: el detalle que alimentó los rumores de romance tras la separación de la influencer

En las últimas horas, Luz Tito quedó nuevamente en el centro de la escena mediática. La finalista de "Gran Hermano 2025" confirmó que terminó su relación con Alberto "El Pestañas" Murcia, el joven español con quien compartió más de tres años de historia. Sin embargo, además de la repercusión que generó la noticia entre los seguidores de la pareja, la ruptura volvió a encender los rumores de un posible acercamiento amoroso con Santiago "Tato" Algorta.

La influencer habló sobre su presente sentimental en el ciclo de streaming "Antes de que sea tarde" y reveló que la separación ocurrió hace varios meses. Según explicó, la decisión fue tomada en buenos términos y por eso eligió mantener la situación en privado durante un tiempo antes de comunicarla públicamente.

"Fue re lindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada. Cuando ya la vida te lleva por distintos caminos y distintas metas decís: hasta acá. Fue sano, no hablamos hace tiempo pero es lo mejor", expresó la jujeña al referirse al cierre del vínculo.

Además, recordó que incluso se reencontraron después de haber tomado distancia. "En febrero nos vimos que venía de viaje en Brasil, se quedó una semana y lo re ayudé, justo era su cumpleaños, pero no hubo quilombo en el medio de terminar mal la relación", comentó. Luego agregó: "Dije me voy a dar tiempo a mí, para qué estar contando cosas y mantenerlo con mi gente y ver qué onda. Es hace un tiempo ya, definitivo, y ahora estoy disfrutando".

Luz Tito y Tato Algorta en "Gran Hermano".

Mientras tanto, todas las miradas volvieron a posarse sobre su relación con Santiago "Tato" Algorta. Desde hace varias semanas circulan rumores que los vinculan sentimentalmente y la situación tomó aún más fuerza tras la confirmación de la separación. Tiempo atrás, distintos periodistas de espectáculos ya habían asegurado que Luz y el uruguayo compartían cada vez más tiempo juntos, mientras Alberto Murcia permanecía en Brasil.

Ahora, además, trascendió que ambos pasaron gran parte del último fin de semana acompañados. Incluso, durante el programa, sus compañeras no dejaron pasar el detalle y lanzaron entre risas: "Estuvieron todo el sábado y domingo juntos y no nos llamaron, ¿Ustedes se están poniendo de novios y no nos quieren contar?".

Luz Tito y Tato Algorta enfrentan rumores de romance.

Aunque ninguno de los dos confirmó un romance, las sospechas entre los fanáticos crecieron rápidamente. Con el final de la relación de Luz ya blanqueado, cada aparición pública, publicación o intercambio en redes sociales es seguida de cerca por los seguidores del reality, que buscan descubrir si entre los ex "Gran Hermano" hay algo más que una amistad.