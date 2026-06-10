Cami Mayan destrozó a Alexis Mac Allister con una explosiva parodia de Shakira: "Me dejaron de enemiga a la suegra..."

A pesar de que pasaron cuatro años, el escándalo por la separación de Cami Mayan y Alexis Mac Allister sigue sumando capítulos. En medio de los rumores de conflicto entre las parejas de la Selección Argentina y Ailén Cova, la influencer volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar una divertida parodia inspirada en Shakira que muchos interpretaron como un nuevo dardo para el futbolista.

La joven presentó el material en el programa "Patria y Familia" de Luzu TV y contó que disfrutó mucho el proceso creativo. Luego, al aire, mostraron el videoclip en el que aparece caracterizada como la cantante colombiana en una versión humorística inspirada en la famosa sesión que la artista grabó junto a Bizarrap tras su separación de Gerard Piqué.

Durante la canción, Cami mezcló ironía, referencias a las críticas que recibe en redes y varias menciones que remitieron a su historia personal. "Un cambio de actitud...", entonó antes de lanzar frases vinculadas a los cuestionamientos de los usuarios y a la exposición mediática que atravesó en los últimos años.

Sin embargo, el momento que más repercusión generó fue cuando apuntó contra su exentorno familiar. "Me dejaron de enemiga a la suegra, la prensa en la puerta y la Dyson en venta. Pero Brighton ya no existe, se acabó la aventura; elijo antes mi pollera de bolsa de basura", disparó Mayan, despertando risas entre sus compañeros y una catarata de comentarios en internet.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister se separaron a fines de 2022 tras el Mundial Qatar.

El video rápidamente se viralizó y dividió aguas entre los usuarios. Mientras algunos celebraron el sentido del humor de la influencer y destacaron varias de sus frases, otros cuestionaron que continúe haciendo referencia a una historia que terminó hace años. Lo cierto es que, una vez más, el nombre de Cami Mayan volvió a convertirse en tendencia y reavivó una de las separaciones más comentadas del mundo del espectáculo y el fútbol.