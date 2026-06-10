Fátima Florez y Norberto Marcos definen una millonaria división de bienes: qué se disputan

Después de la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos, y de los escándalos que marcaron el final de una relación de más de dos décadas, el conflicto entre ambos sigue sumando capítulos. Mientras la humorista enfrenta rumores de reconciliación con Javier Milei, en las últimas horas salieron a la luz detalles de la división de bienes que mantiene enfrentados a la actriz y al productor teatral.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen, quien contó que este miércoles se realizará una nueva audiencia judicial. Según explicó, el expediente atraviesa uno de sus momentos más tensos debido a la cantidad de dinero y patrimonio que todavía permanece en discusión.

"Es mucho dinero el que está en juego si contamos tres propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, dinero en efectivo y lo que genera más conflicto: los derechos artísticos por los cuales pelea el productor", explicó el periodista en "Mitre Live".

Luego, agregó: "De los tres departamentos, Norberto le ha pedido a la Justicia quedarse con los dos inmuebles del barrio de Belgrano y el restante quedaría para Fátima Florez. Lo que dicen del lado de Norberto es que esos dos departamentos valen igual que el departamento de Fátima".

Fátima Florez y Norberto Marcos estuvieron más de veinte años juntos.

Sin embargo, el punto más conflictivo no estaría relacionado con los inmuebles sino con los derechos artísticos. Según trascendió, Marcos reclama una compensación económica al considerar que fue una pieza clave en la construcción de la carrera de la imitadora. "Los derechos artísticos es el gran tema porque Norberto sostiene que debe ser retribuido porque él creó el fenómeno Fátima", aseguró Etchegoyen.

A eso se suma una importante suma de dinero que también formaría parte de la negociación. "Y por último el dinero que habría a repartir que sería por un millón de dólares se repartiría en cifras iguales. A mí no me confirman esa cifra ni Norberto ni Fatima pero es el rumor que habría trascendido", concluyó. Tras más de dos años sin definiciones concretas, la expectativa ahora está puesta en una resolución que podría llegar antes de fin de año.