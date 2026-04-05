Fátima Florez habló de su encuentro con Javier Milei en un evento solidario: "Él me convocó para cantar conmigo..."

Este domingo 5 de abril, "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) dio detalles del encuentro de Javier Milei y Fátima Florez en el desfile solidario de Roberto Piazza para concientizar sobre el abuso infantil. En conversación exclusiva con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, la imitadora reveló que fue convocada por el propio Presidente de la Nación.

"Javier Milei y Fátima Florez: el reencuentro. Donde hubo fuego, cenizas quedan", leyeron las placas rojas Pecoraro y Piaggio. También aseguraron que el mandario se encuentra ensayando para cantar "La flor más bella" de Memphis la Blusera.

En comunicación telefónica, Fátima expresó: "Hay una propuesta para que participe en el evento solidario de la Fundación Roberto Piazza. Todo lo que pueda colaborar... Colaboro en muchas causas, algunas desde el silencio, otras más expuesta. Me gusta, me hace bien, me convocan mucho y muchas veces surge de mí poder hacer estas acciones de caridad y a beneficio. En este caso me convocaron".

Fátima Florez habló en exclusiva con "El Run Run del Espectáculo" sobre su encuentro con Javier Milei.

Sobre la participación de Javier Milei, la humorista opinó: "Es un acto de bien, un lindo gesto y sumamente positivo. Si esto suma que vaya más gente, va a ser bueno para que se junten fondos para esta causa tan noble".

Sin embargo, la parte más picante vino después cuando Fátima Florez lanzó al aire: "A mí el que me convoca es el Presidente porque quieren cantar conmigo". Ante el comentario del abogado panelista Pablo Gómez de Olivera, la famosa retrucó: "¿Y si se la arrastro yo el ala?", dejando entrever que el mandario sentiría debilidad por ella.

Por último, la comediante fue consultada sobre una posible reconciliación con Javier Milei, puesto que nunca perdieron contacto y mantienen un vínculo de cariño mutuo. "Ustedes que soy una mujer muy sexual, que fui rompiendo mis propias cadenas durante estos últimos años. Se trata de ser feliz y libre y no depender de nadie", cerró Fátima, de manera elocuente.