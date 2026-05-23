El hermano de Christian Petersen habló sobre los rumores del brote psicótico ante su internación: "Responde exclusivamente..."

Ante la internación de Christian Petersen por segunda vez en pocos meses, su familia salió a desmentir algunos rumores que salieron a la luz. El propio Roberto Petersen, su hermano y socio en los medios, negó con firmeza que el ingreso al Hospital Alemán responda a un brote psicótico como se dijo en principio. Vale recordar que el cocinero había padecido una falla multiorgánica cuando estaba en una excursión en el sur y luchó por su vida.

El hermetismo alrededor de la salud de los famosos suele dejar un vacío que llenan los rumores. En el caso de Christian Petersen, ese vacío se llenó rápido con una versión explosiva: un brote psicótico. Pero su hermano Roberto no tardó en desactivar la bomba. En un mensaje de WhatsApp a la periodista Maribel Leone, el también chef detalló que el ingreso al Hospital Alemán "responde exclusivamente a la regularización de su medicación cardíaca, conforme a lo pautado por sus médicos". Nada de crisis psiquiátricas, ni descompensaciones por estrés.

Roberto Petersen, socio de Christian en varios programas de cocina, calificó las versiones sobre un supuesto brote como directamente falsas. Añadió que el cocinero "lleva cuatro meses estable y con una mejoría progresiva". La internación, entonces, no sería una respuesta a una emergencia imprevista, sino un paso dentro del seguimiento planificado por los especialistas. La familia, en este punto, pidió cautela. Y también un mínimo de respeto por la intimidad del enfermo.

La internación ocurrió durante la noche del jueves 21 de mayo de 2026. Su esposa lo acompañó hasta el Hospital Alemán, donde recibió atención inmediata. Para entender la preocupación del ambiente gastronómico y del público, hay que recordar el antecedente.

En diciembre de 2025, Petersen sufrió una descompensación mientras realizaba una expedición en el volcán Lanín, en la Patagonia. Allí pasó 26 días en terapia intensiva. Primero lo atendieron en el hospital local de San Martín de los Andes, después lo trasladaron al Alemán. Recibió el alta médica el 6 de enero de 2026. Desde entonces, logró retomar su rutina habitual, con una recuperación que el propio chef destacó como sostenida por el acompañamiento familiar.

Ahora, el parte médico oficial del Hospital Alemán, firmado por el director médico, Dr. Norberto Mezzadri, confirma la versión de la familia. El paciente "se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales". El texto oficial aclara que la internación tiene fundamento en "indicaciones clínicas" y que no se detectaron nuevas complicaciones graves. El equipo médico evalúa posibles ajustes en la terapia, pero todo dentro de un marco de control preventivo.

La familia, además, utilizó todas las voces disponibles para desmentir. Hans Petersen, hijo del cocinero, fue igual de tajante que su tío Roberto. "No hay cuadro de estrés", dijo en diálogo con Teleshow. Explicó que los estudios "son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo".

Hans pidió responsabilidad a la hora de tratar temas sensibles y se mostró preocupado por la difusión de versiones no confirmadas. "Respondo a todas las personas que de buena fe nos consultan", afirmó, en un intento por ordenar el caudal de mensajes y especulaciones.