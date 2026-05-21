Internaron a Christian Petersen y hay preocupación por su salud: "Llegó en medio de un brote con alucinaciones..."

Este jueves 21 de mayo, Christian Petersen fue nuevamente internado de urgencia y generó gran preocupación por su estado de salud. La información trascendió en "LAM" (América TV), donde Pilar Smith reveló que el reconocido chef ingresó al hospital atravesando un delicado episodio de salud mental.

"El último momento tiene que ver con el estado de salud de Christian Petersen, quien está internado en estos momentos", comenzó diciendo la periodista en el ciclo de Ángel de Brito.

Acto seguido, Pilar Smith detalló cómo habría sido el ingreso de Christian Petersen al centro médico: "Ingresó ayer a la noche al Hospital Alemán, acompañado por su esposa (Sofía Zelaschi)".

Sin embargo, el dato más impactante vino después, cuando Pilar reveló el delicado cuadro que habría presentado el cocinero al llegar a la guardia. "Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones, eso es lo que nos dicen", sostuvo en vivo.

De acuerdo con la información que pudo recabar la periodista, la situación habría requerido atención inmediata: "Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría. Aparentemente, llegó en medio de un brote con estas alucinaciones que nos marcan".

En "LAM" también llevaron tranquilidad sobre la evolución de Christian Petersen: "Lograron estabilizarlo y aún no hay parte médico. Aparentemente, mañana podrían llegar a darlo".

Cabe recordar que, a fines de 2025, Petersen pasó 26 días internado en terapia intensiva luego de atravesar una falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín, lugar de donde debió ser rescatado.