Marcela Baños apuntó contra Wanda Nara y el ninguneo a "Pasión de sábado": "¿No se merece el de oro?"

La victoria de Wanda Nara en los Martín Fierro de televisión como mejor conductora generó una grieta en la farándula. Entre quienes criticaron la decisión de la entidad, como Georgina Barbarossa, y otros que se declararon sus fans, como Ricardo Darín. Otra de las voces que saltó con furia fue Marcela Baños, que apuntó contra Wanda y el ninguneo a "Pasión de sábado".

La conductora musical, con 37 años de ciclo ininterrumpido en la pantalla, salió al cruce de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) por la falta de valoración a su programa.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Marcela Baños cuestionó a APTRA por la falta de valoración a "Pasión de sábado". "No me van a contar lo que es la televisión", lanzó con bronca. Lo cierto es que, ganadores y los que no se quedaron con la estatuilla, se quejan. Su reclamo apuntó a la trayectoria del programa; sin embargo, el criterio de los periodistas no se debería cuestionar así. Pero Baños fue más lejos y expuso lo que a su juicio es una injusticia estructural.

Baños, conductora con 27 años de experiencia y referente en la televisión musical, manifestó su malestar tras la última ceremonia. "Todos deberían pasar una vez por ‘Pasión' para ver lo que es hacer ‘Pasión de sábado', porque de verdad es muy difícil, porque tengo más de veinte bandas que entran y salen, salen por un lado, entran por el otro. Tribuna que me llama, que saludame, decime, sacame la foto. Entonces, cuando yo veo esto, digo qué injusto que es. De verdad lo digo, es re injusto".

El reclamo apuntó a la falta de valoración de un ciclo con 37 años de historia en la pantalla, que nunca obtuvo el premio mayor. "¿No se merece el de oro ‘Pasión de sábado'? De verdad se los digo, ¿no se merece el de oro?", preguntó efusivamente en vivo, tras enumerar la cantidad de artistas y figuras que pasaron por el programa. Además, detalló la exigencia de conducir ocho horas seguidas, con decenas de músicos en vivo y la interacción constante con el público.

La conductora, cuyo programa perdió en su terna contra "La Peña de Morfi", remarcó que la ausencia de premios responde a una cuestión estructural y de vínculos en la industria: "Porque no tengo un marido famoso, un marido millonario, no le debo nada. Porque soy una mina que entré por un casting, que vengo solita, me siento, me voy sola... Porque no tengo todo el padrinazgo, no tengo a nadie que habla por mí, todo es por mí. Todo lo que conseguí es por mí".

En ese sentido, señaló que año tras año la historia se repite: "No nos merecemos nunca nada, siempre en el fondo del tacho, siempre para APTRA o para Telefe, porque de verdad, yo no sé si es un tema de APTRA, es un tema de Telefe, no sé de quién es el tema, pero siempre pasa lo mismo con los mismos. Eso es lo que yo veo en los Martín Fierro y por eso siempre me voy del orto, porque me da bronca, porque realmente queremos ganarlo, porque sentimos que realmente lo merecemos".

La crítica se inscribió en una discusión más amplia sobre los criterios de premiación en la televisión argentina. El malestar de la conductora se hizo eco en otros programas y en redes sociales, donde la legitimidad de APTRA quedó nuevamente bajo la lupa. El reclamo se potenció al recordar la cantidad de figuras musicales que surgieron o se consolidaron en "Pasión de sábado", entre ellos Rodrigo, Pocho la Pantera, Pablo Lescano, Karina, Ángela Leiva, Rocío Quiroz, el Polaco, la banda de Carlitos y muchos otros. La propia Baños invitó a toda la televisión a presenciar la dinámica del programa, convencida de que el esfuerzo que implica no es reconocido.

Incluso, se tomó un tiempo para cuestionar el discurso de Lizy Tagliani, conductora entonces de "La Peña de Morfi", al momento de recibir el premio: "Con todo el respeto del mundo, Lizy, te adoro y te banco, pero terminan hablando de temas que no tienen nada que ver, que yo entiendo que el discurso lo tenía que meter en ese momento, pero estás premiando un programa musical. No se habló de música".



