Horóscopo: los 4 signos que se verán más afectados por el ingreso de la Luna en Leo

El ingreso de la Luna en Leo mueve el destino emocional de varios signos del horóscopo y trae días atravesados por intensidad, orgullo y necesidad de reconocimiento. Esta energía astral impulsa decisiones impulsivas, reacciones exageradas y también momentos de mucha pasión en vínculos personales. Mientras hay signos que serán afectados por la conjunción de la Luna y Venus y otros que estarán favorecidos con el Sol en Géminis, cuatro energías del zodíaco sentirán con fuerza este tránsito lunar y deberán manejar mejor sus emociones para evitar conflictos innecesarios.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La Luna entra en tu signo y todo se vuelve más intenso. Tus emociones quedan a flor de piel y cualquier comentario puede afectarte más de lo habitual. También aparece una fuerte necesidad de sentir reconocimiento y atención. El problema surge si reaccionás desde el orgullo o la impulsividad. Antes de discutir, intentá bajar un cambio y escuchar al otro. Canalizar energía en actividades creativas te ayuda a equilibrarte.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Este tránsito activa tensiones emocionales y cierta incomodidad frente a situaciones que no podés controlar. Podrías sentirte más susceptible con personas cercanas o reaccionar de manera extrema ante pequeñas cosas. Evitá entrar en juegos de poder o discusiones innecesarias. La Luna en Leo te pide soltar el control y expresarte con más claridad emocional para no acumular bronca.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La energía leonina choca con tu necesidad de estabilidad y puede generar cansancio emocional o irritación en el entorno familiar. Durante estos días necesitás paciencia para no engancharte en discusiones domésticas o reclamos ajenos. También conviene revisar cómo manejás el orgullo en vínculos afectivos. Escuchar sin querer tener siempre la razón será clave para mantener armonía.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La Luna en Leo impacta directo en tu eje vincular y puede traer diferencias con pareja, amistades o personas cercanas. Sentís que los demás demandan más atención y eso te incomoda. El desafío pasa por encontrar equilibrio entre independencia emocional y compromiso afectivo. No respondas desde la distancia o la frialdad. Hablar con honestidad evita malos entendidos y tensiones innecesarias.