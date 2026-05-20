Charlotte Caniggia entró a "Gran Hermano" y lanzó una letal queja sobre sus compañeros: "Son unos sucios de mierd..."

Este miércoles 20 de mayo hubo repechaje en "Gran Hermano Generación Dorada", en vivo, por la pantalla de Telefe. Tal como se había filtrado, Charlotte Caniggia se convirtió en la nueva participante del reality, siendo la primera en ingresar a la casa más famosa del país. Una vez adentro la mediática, con sobrada experiencia en realities, criticó el desorden y la suciedad de sus compañeros.

"Hago de todo. Limpio y soy re del hogar. Considero que soy un ser de luz iluminado. Quizás en las peleas puede ser media mala", se presentó la influencer en un video.

Charlotte Caniggia es la nueva participante de "Gran Hermano".

Apenas atravesó la puerta principal, la hermana de Alex Caniggia cuestionó el aspecto de la casa: "Está re sucio todo esto". Incluso, se lo comentó a Matías Hassen, el también nuevo participante de "GH": "Mirá esto, son unos sucios de mierda. Dejaron todo desordenado". El comentario sin filtro hizo referencia a la ropa del lavandero y fue escuchado atentamente por los participantes que se encontraban en el zum observando todo.

En otra secuencia, Charlotte Caniggia entró al baño. "Huele muy feo acá dentro. ¿Qué tienen olor a chivo que tienen tanto desodorante?", les preguntó a sus compañeros.

"Dale, qué asco. ¿Por qué son tan sucios?", lanzó la hija de Mariana Nanis y Claudio Paul Caniggia después de ver el sanitario. "La casa es linda, pero falta que limpien", sentenció la mediática que se sumó a "Gran Hermano Generación Dorada".