Karina Mazzocco se hizo un retoque estético en una parte inusual de su rostro: los detalles

Karina Mazzocco fue noticia en las últimas semanas por el levantamiento de su programa "A la tarde" en la pantalla de América TV, además de la interna con su colega Mariana Fabbiani. Al margen de ello, la conductora contó que se hizo un retoque estético en una parte inusual de su rostro.

Según La Pavada de Diario Crónica, la conductora de "A la tarde" confesó a través de las redes sociales que se hizo un pequeño retoque estético ambulatorio y que los resultados ya están a la vista.

Karina Mazzocco se achicó el lóbulo de las orejas. La animadora que ahora se siente muy bien para cuando tiene que atarse el cabello y que haber usado aros pesados la perjudicó.

Cabe recordar que Mazzocco se queda sin programa, después de cinco años al aire, desde fines de mayo. Aunque inicialmente se dijo que la franja horaria sería ocupada por un nuevo ciclo diario conducido por la dupla de Sabrian Rojas y Augusto "Tartu" Tartúfoli, esta posibilidad quedó trunca a los pocos días. Finalmente, se confirmó que Luis Ventura y Marina Calabró conducirán "Primicias Ya" en América.