Crónica Looks: las conductoras del canal confirman cuál es el básico que se volvió imprescindible en esta temporada

Las tendencias de otoño invierno vuelven a poner el foco en las prendas versátiles y cómodas. En el universo fashion, la polera reaparece como una aliada infalible para crear looks elegantes, cancheros y fáciles de adaptar a distintos estilos. En los últimos días, las figuras de Crónica demostraron cómo sumar esta pieza básica a combinaciones modernas y sofisticadas.

Barbi Corvalán

Barbi Corvalán eligió una versión negra ajustada con pequeños brillos que elevó todo el outfit. La conductora combinó la polera con pantalón sastrero oscuro y cinturón con hebilla protagonista, logrando una imagen sofisticada y moderna. El estilismo mostró cómo una prenda simple puede transformarse en una apuesta refinada para televisión.

María Paz Salvo

María Paz Salvo apostó por un diseño rayado en blanco y negro que sumó un aire relajado y chic. La mezcla con pantalón palazzo beige aportó movimiento y frescura, mientras que las plataformas completaron un conjunto muy equilibrado. Una opción ideal para quienes buscan comodidad sin dejar de lado la elegancia.

Amalia Díaz Guiñazú

Por su parte, Amalia Díaz Guiñazú prefirió una propuesta en tono bordó que resaltó por su impronta sofisticada. La polera entallada marcó la silueta y se fusionó perfectamente con el pantalón negro de tiro alto. Los accesorios dorados y el maquillaje en tonos neutros terminaron de darle fuerza al estilismo.

Con opciones clásicas, modernas y versátiles, las figuras de Crónica confirmaron que la polera sigue siendo una de las prendas más efectivas de la temporada. Looks urbanos, detalles trendy y combinaciones fáciles de replicar volvieron a marcar el pulso fashion frente a cámara.