La historia de amor de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo: del flechazo en una fiesta a una vida juntos

A menos de un mes para el Mundial 2026, la vida de los campeones del mundo vuelve a despertar una enorme curiosidad entre los fanáticos. En ese contexto, salió a la luz cómo fue que Lautaro Martínez conoció a su esposa, Agustina Gandolfo, mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras de Europa y de la Selección Argentina.

La historia entre ambos comenzó en 2018, cuando el delantero todavía brillaba en Racing Club y aún no había desembarcado en el Viejo Continente. El primer encuentro ocurrió durante una salida nocturna en Buenos Aires y, según trascendió, el flechazo fue inmediato, pese a que Agustina no tenía relación con el ambiente futbolístico en aquel momento.

Con el correr de los meses, la pareja atravesó una etapa a distancia debido a la transferencia del atacante al Inter de Milán. Allí apareció una figura inesperada: Wanda Nara. En aquella época, mientras Mauro Icardi compartía plantel con Lautaro, la mediática ayudó a que la mendocina se integrara al círculo cercano del jugador en Italia.

Tiempo después, Agustina decidió dejar su país natal, donde estudiaba Economía y trabajaba en la empresa familiar, para acompañar al delantero en su aventura europea. La apuesta dio resultado y rápidamente se convirtió en uno de sus grandes apoyos emocionales durante la adaptación a la exigente Serie A.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo con sus hijos. (Foto: Instagram/ @agus.gandolfo).

Con el paso de los años, la pareja formó una familia: primero llegó Nina en 2021 y dos años más tarde nació Theo. Además, coronaron su historia de amor con una lujosa boda celebrada en el Lago de Como durante 2023.

En estos años, mientras Lautaro Martínez se consolidó como capitán del Inter, Agustina también creció profesionalmente y desarrolló su faceta empresaria con su propio restaurante en Italia. Actualmente, ambos expandieron el proyecto y abrieron una nueva sucursal del local gastronómico en Mendoza.