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FARÁNDULA

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrieron un restaurante de lujo en Mendoza: el exclusivo proyecto que sorprende

El jugador de la Selección Argentina y su pareja apostaron a un ambicioso emprendimiento gastronómico, con una propuesta que combina tradición europea y esencia local en un entorno único. Leé los detalles, en la nota.

Además de la cancha, los jugadores también expanden su éxito hacia otros rubros. Así como recientemente Lionel Messi compró un club español, ahora trascendió que Lautaro Martínez y su pareja, Agustina Gandolfo, abrieron un restaurante de lujo en Argentina.

El espacio se llama "Coraje" y abrió oficialmente sus puertas el viernes 17 de abril en Mendoza. Se trata de una nueva sede del proyecto gastronómico que la empresaria ya había iniciado en Milán, donde vive junto al jugador de la Selección Argentina y sus hijos.

El emprendimiento está ubicado en Las Compuertas, en Luján de Cuyo, dentro de un desarrollo enoturístico impulsado por la familia de Gandolfo. La propuesta busca unir vinos propios con una cocina de alto nivel, pensada tanto para locales como para turistas.

El concepto combina tradición italiana con identidad mendocina. La carta incluye pastas artesanales, carnes seleccionadas y platos diseñados para maridar con etiquetas exclusivas producidas en el mismo predio, donde también se destaca el uso del fuego como eje central.

Agustina Gandolfo en Mendoza. (Foto: Instagram/ @agus.gandolfo).
Agustina Gandolfo en Mendoza. (Foto: Instagram/ @agus.gandolfo).

La inauguración de "Coraje Mendoza" fue íntima y familiar, lejos de los flashes. Ni Martínez ni Gandolfo pudieron asistir por compromisos laborales, pero el evento reunió a la familia de Gandolfo y a allegados, y marcó el inicio formal de una apuesta ambiciosa.

A futuro, el proyecto planea expandirse con alojamientos dentro de la finca, con la idea de consolidar un polo turístico de alto nivel. La combinación de paisaje, gastronomía y vino busca posicionarse como un nuevo atractivo en la región.

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