Lionel Messi es el nuevo propietario de un club de España

En las últimas horas se oficializó que Lionel Messi es el nuevo propietario de la Unión Esportiva Cornellá, club catalán que compite en la Tercera División de España (RFEF).

El astro argentino seguirá incursionando en el ámbito empresarial y será propietario de un equipo considerado como uno de las más tradicionales de Cataluña.

En un comunicado, UE Cornellá expresó: "La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento".

"El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", cerró el club.

La institución, fundada en 1951, fue la cuna de grandes futbolistas como David Raya, actual arquero de Arsenal; Jordi Alba, histórico jugador del Barcelona y Gerard Martín, una de las promesas que actualmente juega en el Barça, entre otros.