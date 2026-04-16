Bombazo: Lionel Scaloni es uno de los candidatos para dirigir al Real Madrid

Tras la eliminación ante el Bayern Múnich en Champions League, Álvaro Arbeloa no seguirá al frente del Real Madrid y Florentino Pérez empieza a analizar candidatos, entre ellos dos argentinos.

El diario El Mundo informó que la dirigencia Merengue busca "un técnico de peso, de fama mayúscula y que haya tenido éxito internacional, capaz de gestionar los egos de un vestuario agrietado desde hace demasiado tiempo".

Hoy resulta imposible negociar su llegada porque tiene la cabeza puesta en el Mundial 2026, pero uno de los nombres es Lionel Scaloni. Su contrato en la Selección Argentina se extiende hasta la finalización de la Copa del Mundo y, si bien su continuidad no está garantizada, la AFA buscará que se quede.

Otro aspirante es Mauricio Pochettino, ya buscado tiempo atrás y actualmente metido en afrontar el Mundial con la selección de Estados Unidos.

En la lista de nombres confeccionada por la prensa de España también resalta Jurgen Klopp, actual director de fútbol en Red Bull; Didier Deschamps, quien le pondrá fin a su etapa en Francia después del la Copa del Mundo y un viejo conocido como José Mourinho, hoy en Benfica.