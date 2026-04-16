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Conmoción en Europa: falleció un exarquero de Arsenal y Juventus tras ser atropellado por un tren

Este jueves, el fútbol europeo se vio invadido de tristeza por la muerte de un exarquero que pasó por varios clubes grandes.

EBalmaceda

El fútbol europeo se vistió de luto este jueves tras el fallecimiento de Alex Manninger, exarquero de varios clubes grandes del viejo continente, a sus 48 años.

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En horas de la mañana, el antiguo guardavalla austriaco conducía su camioneta cuando un tren lo atropelló en el cruce de una vía. Si bien los servicios médicos acudieron rápidamente al lugar, no pudieron hacer nada.

Según el medio Kronenzeitung, las autoridades se encuentran analizando el hecho para intentar determinar si las señales correspondientes se activaron o el conductor avanzó de manera imprudente.

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Manninger debutó en Salzburgo en 1993 y construyó una carrera que incluyó pasos por Arsenal, Juventus y Fiorentina.

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Además, defendió a su país en 33 oportunidades. Finalmente colgó los guantes en 2017 como futbolista de Liverpool.

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