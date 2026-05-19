Se terminó la sequía: Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años

Se terminó la incertidumbre. Manchester City empató 1-1 en su visita a Bournemouth y Arsenal se consagró campeón de la Premier League a falta de una fecha. Los Citizens, que no tenían margen de error, debían ganar para no perderle pisada a los Gunners y forzar la definición hasta la última jornada.

¡¡GOLAZO DEL BOURNEMOUTH Y LO FESTEJA EL ARSENAL!! HERMOSA DEFINICIÓN A COLOCAR DE JUNIOR KROUPI PARA EL 1-0 ANTE MANCHESTER CITY.



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EL ANDROIDE LE PONÍA SUSPENSO AL FINAL: Haaland sacó un cañón y sentenció el 1-1 entre City y Bournemouth. ¡ARSENAL ES CAMPEÓN DE LA #PREMIERxESPN!



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El lunes, los de Londres ganaron su partido ante el ya descendido Burnley por 1-0 con gol de Kai Havertz y obligaron al City a sacar los tres puntos en el Vitality Stadium. Esta tarde, los de Pep Guardiola igualaron sobre el final y le permitieron al Arsenal levantar su 14° liga.

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El equipo de Mikel Arteta se consagró campeón de la Premier después de 22 años, la última vez que la ganó fue en la temporada 2003/04 con Arsene Wenger como director técnico y Thierry Henry como figura. Aquel equipo se ganó el mote de "Los Invencibles" tras haber logrado el campeonato con 26 victorias y 12 empates. El equipo londinense logró el título de esta temporada con 25 partidos ganados, siete igualados y cinco perdidos.

Ahora, los Gunners tienen la posibilidad de conseguir, además de la liga de Inglaterra, la Champions League, algo que sería un antes y un después en la historia del club. El equipo de Arteta se enfrentará el sábado 30 de mayo desde las 13 ante el PSG en el Puskas Arena de Budapest.

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El festejo íntimo de los campeones

"SE LOS DIJE, ESTÁ HECHO", Declan Rice compartió el FESTEJO del plantel del Arsenal tras consagrarse campeón de la #PREMIERxESPN. pic.twitter.com/bhcO8SEnec — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2026

This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026



