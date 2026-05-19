Lionel Scaloni afina el lápiz y define la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Pasan los días y la lista de los jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 se hace desear. Con fecha límite del 30 de mayo, el entrenador Lionel Scaloni estudia todos los detalles y analiza las últimas variantes en la nómina.

El cuerpo técnico nacional ya está en el país para preparar los entrenamientos de la próxima semana en el predio de la AFA en Ezeiza y, es por eso que, en las últimas horas, se cruzó con el presidente Claudio Chiqui Tapia.

¡Que placer verte otra vez, Gringo querido! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado %uD83E%uDD1C%uD83C%uDFFB%uD83E%uDD1B%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/w1fQPFBNC1 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 19, 2026

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Y en pos del listado definitivo, el DT ya habría reservado a más de 30 jugadores y para eso envío las debidas notificaciones a los respectivos clubes. En ese sentido, en principio, se había barajado la idea de confeccionar dos nóminas, una ampliada para los amistosos (contra Honduras el 6 en Texas y frente a Islandia el 9 en Alabama), y otra final para la Copa del Mundo, pero esa posibilidad quedó descartada. Es decir que cuando el entrenador campeón en Qatar 2022 entregue los nombres, ya no habrá cambios, ni vuelta atrás.

Es por eso que todos los convocados vendrán a Buenos Aires en los próximos días y solo los que viajen al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá encararán la última parte de los trabajos. Mientras que el resto de los jugadores, estarán como reservas.

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La lista definitiva no se conoce porque se espera por la situación física de algunos de los "elegidos". Entre ellos, los laterales derechos Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Además, se espera por la evolución de Nico Paz -sufrió un golpe en la rodilla- y también han ingresado en una proceso de evaluación los mediocampistas Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Franco Mastantuono, Emiliano Buendía, Matías Soulé y Maxi Perrone.

En tanto, uno de los últimos lugares en la lista se lo disputan un defensor (así llevaría nueve hombres) y el Flaco López, de gran actualidad en Palmeiras.