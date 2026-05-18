La Selección Argentina encendió las alarmas por Nico Paz: una lesión en la rodilla pone en suspenso su participación en el Mundial 2026

Cuando faltan menos de dos semanas para que Lionel Scaloni entregue la lista de 26 definitiva jugadores de la Selección Argentina para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Nico Paz encendió las alarmas a causa de una lesión de rodilla que lo tiene a maltraer en las últimas semanas.

Según lo informado por el periodista Martín Arévalo en ESPN, Paz tiene una lesión en el borde de la rodilla que lo marginó del último duelo de Como 1907, que terminó en victoria por la mínima ante Parma por 1 a 0 en la fecha 37 de la Serie A.

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Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que desde el elenco italiano buscarán que juegue el último partido de la temporada, frente a Cremonese, ya que allí el equipo se disputará la clasificación a la próxima UEFA Champions League.

En caso de jugarlo, un roce o un golpe podría agravar la lesión y esto podría marginar a Paz de la convocatoria de Scaloni. Es por eso que en los próximos días el club y el jugador deberán definir los pasos a seguir para el duelo ante Cremonese.

%uD83D%uDEA8 "TIENE UNA LESIÓN EN EL BORDE DE LA RODILLA. SI SE AGRAVA, EMPIEZA A PREOCUPAR DEMASIADO"



%u2139%uFE0F @arevalo_martin informó que hay alarmas encendidas en la Selección por Nico Paz



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Por otro lado, en la Selección Argentina no tienen en claro cómo está el jugador de la lesión, por lo que en los próximos días un médico de AFA viajará a analizar al jugador y tener un panorama más claro pensando en la convocatoria al Mundial.