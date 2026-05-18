La chicana de Artime hacia River previo a la final con Belgrano: "Los mandamos a la B y ascendimos, ahora a hacer historia"

No pasó ni un día que ya calentó la definición. Luego de la victoria de Belgrano por penales ante Argentinos Juniors que lo depositó en la final del Torneo Apertura 2026, la cual jugará ante River, Luis Fabián Artime, presidente del "Pirata", chicaneó al "Millonario" con la mancha más importante de su historia: el descenso.

"Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia este domingo 24, aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo. Nada más", aseguró el ex futbolista y actual mandatario del conjunto cordobés, que jugará la primera final de su historia.

Fuera de la chicana, Artime valoró jugar una final ante un club de la dimensión de River: "Es especial jugar contra uno de los equipos más grandes del mundo. River, Boca, jugar contra eso es lo más lindo que hay. Después del 2011 ya pasó, esto es el domingo".

"La historia sigue, el domingo jugamos la final contra River. Histórico es para nosotros, para Belgrano, llegar a una final así después de ganar un clásico histórico con todo el Kempes lleno de gente de Talleres. Ganar cómodamente, después a Unión y luego a Argentinos una semifinal", agregó.

Sobre este presente soñado del "Pirata", Artime fue claro: "Hoy tenemos en el club un presidente que es hincha de Belgrano. En el banco a Juanca Olave, hincha de Belgrano. Jugadores que son hinchas y una estructura con mucho sentimiento de aprehensión, todos exjugadores y la estructura nos ha acompañado. Todos juntos".



