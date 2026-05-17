Ricardo Zielinski, el DT que mandó a River al descenso, picanteó la final de Belgrano ante el Millonario: "Nos recuerda algunos buenos momentos"

Solo resta un partido para que el fútbol argentino conozca al campeón del Torneo Apertura 2026. El domingo 24 de mayo, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River y Belgrano chocarán en la gran definición por el primer título del año.

Luego de la clasificación del Millonario ante Rosario Central el sábado, el Pirata se encargó de despachar a Argentinos Juniors en La Paternal. Los cordobeses empataron el cruce de forma agónica y, en la tanda de penales, levantaron una importante desventaja para convertirse en finalistas, tras la insólita ejecución de Enzo Pérez en el uno a uno desde los doce pasos.

De esta manera, todo está listo para la definición del morbo entre Piratas y el Millonario en el Chateau Carreras. Los mismos equipos que disputaron la Promoción de 2011 y que, finalmente, condenó a la Banda a la B, se cruzarán quince años después en un cotejo por un título.

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Y uno de los denominadores comunes entre aquella historia y la que vendrá el domingo es el entrenador Ricardo Zielinski. El DT, de 66 años, también ocupaba ese rol durante la hazaña en el Estadio Monumental y se lanzó a una chicana tremenda de cara a la gran final de la Copa de la Liga.

"Grandísima emoción. Estábamos esperando. Hemos vuelto para esto, para levantar, para intentar que Belgrano vaya a otro lugar. La gente se lo merece. Los chicos se rompieron el alma, la gente nos hizo el aguante. Se lo dedicaremos a las familias de todos nosotros, a toda la gente que nos apoyó siempre y a toda la gente de Córdoba que por fin va a ver una final. Será buena", comenzó Zielinski en referencia a la alegría de la clasificación.

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El Ruso, luego, cerró con un comentario en referencia al momento más oscuro en la historia deportiva de River: "Es una final que nos recuerda algunos buenos momentos". Quince años después, Belgrano y River quedarán nuevamente mano a mano y tendrá que haber un ganador. En aquella ocasión fue el Pirata y eso le generó un bagaje tremendo a la Banda.