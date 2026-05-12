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MOMENTO INMEJORABLE

Belgrano sigue rompiendo récords: la marca que sumó por estar en las semifinales del Torneo Apertura

Este martes, Belgrano derrotó a Unión de Santa Fe, se metió en semifinales de los playoffs en el Torneo Apertura 2026 y consiguió una marca inédita en su historia.

EBalmaceda

Belgrano tuvo otra noche de fiesta en Barrio Alberdi y, con su triunfo ante Unión de Santa Fe, consiguió clasificar a las semifinales de los playoffs del Torneo Apertura 2026.

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En ese contexto, el Pirata no solo ratificó el buen momento que está atravesando, sino que también consiguió una marca inédita en su historia.

Tanto es así que, al asegurarse un lugar entre los cuatro mejores, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski jugará la penúltima instancia de un torneo de primera división por primera vez.

Hasta aquí, sus mejores registros habían sido un cuarto puesto en el Torneo Apertura 2011 y el tercer lugar en el Torneo Inicial 2012. Vale destacar que el elenco cordobés sí alcanzó las semifinales en la Copa Argentina en 2016 y 2025, pero nunca lo había logrado en un campeonato de liga.

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Además, en esos dos antecedentes, perdió frente a Rosario Central y Argentinos Juniors, respectivamente, y se quedó a las puertas de la definición en el certamen federal. ¿Podrá torcer el rumbo en su siguiente compromiso?

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