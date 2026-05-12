La nueva herramienta tecnológica que implementa la Liga Profesional a partir de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

A partir de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 se utilizarán cámaras goal line en el VAR. Esta tecnología es la utilizada por FIFA y Conmebol en sus competiciones (entre ellas la Copa Libertadores y Sudamericana), y permite saber si la pelota cruzó en su totalidad la línea de meta o si una infracción ocurrió dentro o fuera del área.

Esta herramienta se puso en práctica en el fútbol argentino en 2024, para las semifinales de la Copa de la Liga, luego de la polémica por el gol en contra anulado a Cristian Lema en los cuartos de final de ese torneo, en el partido en el que Boca eliminó a River. La jugada en cuestión no contó con las mejores cámaras y llevó a la implementación del goal line.

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El sistema cuenta con cámaras ubicadas exactamente a la altura de la línea de gol (en ambos arcos), lo que permitirá a los asistentes del VAR una mayor precisión. Si bien reduce mucho el margen de error, la decisión final la toman los jueces presentes en cabina.

Cuáles son las diferencias entre el Goal Line con otros sistemas como el Goal Ref y Ojo de Halcón: El GoalRef es el más similar: la pelota cuenta con un microchip que está sincronizado con un dispositivo magnético instalado detrás de los arcos. Sin embargo, es un sistema semiautomático, y si una jugada termina en gol, el sistema le hará sonar al árbitro su reloj, indicando que la pelota ingresó por completo.

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Por otro lado, el Ojo de Halcón cuenta con siete cámaras instaladas en diferentes puntos de los arcos, por lo que se puede tener un seguimiento "3D" de la pelota en todo momento. Sin embargo, parece estar lejos de llegar a la Liga Profesional ya que la instalación ronda los 250 mil dólares por estadio, sumado a los costos de mantenimiento.



