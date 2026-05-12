Bombazo: el Dibu Martínez está en la órbita del Liverpool para después del Mundial

Se acerca el final de la temporada y, además de estar con la cabeza puesta en afrontar la final de la Europa League con Aston Villa y el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Emiliano Martínez también piensa qué pasará con su carrera el próximo semestre. Tiene contrato hasta mediados de 2029 en los Villanos pero varios gigantes se interesarán por él.

Liverpool se sumó a la lista de pretendientes por el Dibu. Según informó el sitio TeamTalk, está planeando una reestructuración de arqueros, con Alisson cada vez más cerca de salir a la Juventus.

El argentino es el máximo candidato a reemplazar al brasileño, que llegó a los Reds en 2018 proveniente de Roma y levantó seis títulos, entre ellos una Champions League y dos Premier League.

Si bien es una de las figuras de Aston Villa, la dirigencia de su club analiza una venta en el futuro cercano "para equilibrar sus planes de gasto" y "ha comenzado a explorar posibles sustitutos", tal como indicó el medio local. Entre ellos, resalta el nombre de James Trafford, suplente en Manchester City.

Liverpool también tiene a otro arquero en carpeta, si lo de Martínez no prospera. Se trata de Lucas Chevalier, suplente en el PSG.