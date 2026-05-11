La esposa de Leandro Paredes salió a respaldar al capitán de Boca tras los cuestionamientos por su mal partido en la eliminación ante Huracán

La eliminación de Boca del Apertura 2026, a manos de Huracán y en La Bombonera, dejó miles de dudas en el 'Mundo Boca'. Tal es así que varios hinchas no dudaron y arremetieron contra el capitán Leandro Paredes que, al igual que en la eliminación del Clausura 2025 ante Racing, no dio la talla en el encuentro trascendental.

Ante este escenario, el domingo, la hermana de futbolista se metió en el barrio y salió respaldar a Leandro en sus redes sociales. Cuestión que se dio también por estas horas, pero quien tomó la posta del operativo defensa del capitán' fue su esposa, Camila Galante.

"Solo recordarte que acá estamos, como siempre en las buenas y en las no tan buenas mucho más. Y que confiamos en vos siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir y así se lo enseñás a tus hijos, a seguir con la cabeza en alto que si algo sale mal siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa", comenzó su descargo su esposa y madre de sus tres hijos.

%uD83D%uDCF8El mensaje de Camila Galante para Leandro #Paredes tras la eliminación del Torneo Apertura vs Huracán:



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Y cerró: "Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas están agradecidos porque decidiste volver. Al decorado, a los que no entienden de fútbol, dejalos que hablen. Vos seguí así intentando cumplir tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocás. Te amo", cerró.

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Cabe recordar que el domingo, horas después de la dolorosa eliminación del Xeneize a manos del Quemero, la hermana de Paredes también subió una historia a su cuenta de Instagram. En este caso compartió un tweet de otra cuenta que decía lo siguiente: "Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados, no había Arandas y Delgados en Primera... No puede hacer todo Paredes, macho. Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo". A semejante descargo, Liana Vanesa le agregó un "así clarito", ratificando la postura del usuario.

La actuación de Leandro en el cruce con el Globo fue floja. Incluso, desde su ubicación en el sistema táctica y su punto de partida en el campo de juego, muy retrasado, casi metido entre los centrales, dejando el rol de conductor en Milton Delgado. Incluso, con el resultado adverso, el capitán Xeneize discutió con su compañero Milton Giménez.

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Recordemos que a Boca le restan dos compromisos para cerrar el semestre. Sin actividad en el torneo local, el elenco del Sifón Úbeda se prepara para definir la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que marcha tercero. El próximo 19 de mayo, desde las 21.30, recibirá a Cruzeiro en La Bombonera, mientras que el jueves 28 cerrará ante Universidad Católica, también en La Boca.